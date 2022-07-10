«Иннопром-2022»: итоги промышленной выставки для Башкортостана

Второй год подряд на вершине пьедестала. По итогам 2021 года Башкортостан вновь занял первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Об этом стало известно на полях «Иннопрома». На этой неделе в Екатеринбурге прошла традиционная международная промышленная выставка. Свой инвестиционный потенциал на форуме презентовал и Башкортостан.

Водородная версия российского автомобиля премиум-класса «Аурус», который может разогнаться до 100 километров за 4 секунды, или электромотоцикл, произведенный той же компанией и способный развивать скорость до 200 километров в час. И даже машина Бэтмена, которую представили гости из Казахстана. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали новинки не только отечественного автопрома.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Несмотря на непростую международную ситуацию, в этот раз в столицу Урала съехались делегации из 30 стран. Одной из основных задач для представителей регионов России стало налаживание связей с новыми зарубежными партнёрами.

Привлечь новых инвесторов. Этот вопрос для башкирской делегации стоял во главе угла. В первый же день выставки Радий Хабиров провел на площадке «Иннопрома» несколько важных встреч. Одна из них с турками.

В Башкортостане сейчас успешно работают несколько турецких компаний, ведутся переговоры и о новых инвестпроектах. Мы рады, что наш бизнес работает в России, и благодарим республику за такое теплое отношение к турецким предпринимателям. Хасан Бюйюкдеде, заместитель министра промышленности и технологий турции

На территории Башкортостана создано 12 индустриальных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход. С мерами господдержки на выставке ознакомили предпринимателей из Турции, Казахстана, Белоруссии и не только.

«Иннопромы» – это главная индустриальная промышленная выставка в России, в ней мы всегда участвовали просто делегацией. Приехали, отработали встречи, уехали. В этом году мы полноценным стендом, совместно с Башкирской содовой компанией представляем кластеры, индустриальные парки, технопарки, особую экономическую зону – то, где мы сегодня лидеры. Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Четвертое место по взаимодействию региона с Минпромторгом, третьи в стране по показателю господдержки промышленности и, наконец, лучшие в деловой активности. Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в регионах России презентовали на «Иннопроме». Башкортостан по сумме баллов вновь стал первым.

По совокупности всех показателей Башкортостан второй раз подряд занимает первое место. Результат делают люди, а не машины. Машины только исполняют задачи людей, которые формируют политики и исполняют ее на практике. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации

За победу федеральный министр вручил руководителю Башкортостана кубок весом 10 килограммов. Таким тяжёлым его сделали по просьбе главы нашей республики. После победы в прошлом году Радий Хабиров подчеркнул, что завоевать первое место было нелегко, поэтому и кубок должен быть повесомее.

Как и другие рейтинги, это всегда коллективная работа. Это коллективная работа правительства в целом, потому что правительство сейчас находится в очень хорошем тонусе. Премьер-министру спасибо, очень хорошо работает и оказывает поддержку моя администрация и, конечно же, наши предприятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Лидерство достигнуто во многом благодаря эффективным мерам поддержки предприятий и бизнеса во время пандемии и новых вызовов, связанных с санкционной политикой. В республике принят и находится пакет мер поддержки экономики на 54 млрд рублей. Опыт Башкортостана по достижению целей устойчивого развития хотят внедрить по всей стране, отметили на выставке федеральные эксперты.

На территории Башкортостана на данный момент активно формируется порядка восьми промышленных кластеров. Вот на сегодняшний день Башкортостан – это именно та пилотная площадка, где мы опробуем все механизмы, направленные на реализацию поручения президента. Андрей Шпиленко, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

О необходимости развития промышленных кластеров в современных условиях говорил в своем выступлении и председатель правительства России. В рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Михаил Мишустин провел стратегическую сессию на тему «Промышленный переход: опыт лидеров».

У нашей страны огромный потенциал. Уверен, что совместными усилиями мы сможем раскрыть его в полной мере, предложить эффективные механизмы для быстрого достижения технологичного суверенитета. Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации