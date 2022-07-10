Открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» в Башкирии: как это было
От
Тамерлана до Тура-хана. В Башкортостане намерены создать не имеющий аналогов
Евразийский музей кочевых цивилизаций. Об этом накануне заявил Радий Хабиров на
открытии другого не менее грандиозного объекта – музейного комплекса «Шульган-Таш».
Бурзянский район, где и происходило событие, на неделе стал настоящим
научно-культурным центром страны, куда съехались учёные со всей России и
ближнего зарубежья. Эксперты не только познакомились с наскальной живописью
пещер и их копиями, но и дали старт Международному году фундаментальных наук.
С
этого момента вся история человеческой цивилизации словно получила новый виток
развития. Здесь, на стыке Европы и Азии, рядом с колыбелью цивилизации –
пещерой Шульган-Таш, где 40 тысячелетий назад, вовсю кипела жизнь.
При
взгляде на экспонаты порой кажется, что ученые просто вырезали фрагмент пещеры
и перенесли в выставочный зал. Специалисты по крупицам воссоздавали точную
копию отдельных участков Шульган-Таша, имитируя не только рельеф и рисунки, но
даже отложения, оставшиеся от водяных натеков.
Массовые
туристы своим присутствием в пещере уничтожали наскальные рисунки. В то же
время закрыть историческое наследие от людей означало бы её забвение.
Наш музей очень отличается от
других подобных, потому что там делают копию пещеры и рисунков, а мы здесь
создали богатую экспозицию, воссоздали жизнь человека того периода по крупицам.
Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана
Новый
музей будет не просто историческим и культурным центром страны, но и площадкой
для научных исследований.
В музейном комплексе, кроме
экспозиционной части, есть лабораторный блок, где будут проводить различные
исследования. В целом «Шульган-Таш» – не просто развлекательный объект. Он
представляет собой синтез науки, культуры, искусства и историографии.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
А
потому символично, что именно здесь дали старт открытию Международного года
фундаментальных наук. Как отметили федеральные эксперты, Башкортостан
становится уже не только культурным и экономическим, но и интеллектуальным
донором для России.
В этом смысле Башкортостан – это
регион-донор. Я имею в виду не финансовую сторону вопроса, а состояние дел в
республике. Она сегодня на лидирующих позициях. Честь и хвала управленческой
команде, которая работает в республике. И самое главное – искренние слова
благодарности жителям, которые здорово решают поставленные задачи.
Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России
В деле научного
прорыва региона большую роль сыграли создание Евразийского
научно-образовательного центра, а также объединение вузов: Башкирского
государственного и Уфимского авиационного.
Вчера министр науки и высшего
образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза –
Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных
организаций – БашГУ и УГАТУ. Потенциал, который есть в системе науки и высшего
образования региона, требует консолидации усилий и масштабирования. Мы
абсолютно уверены, что, участвуя в программе «Приоритет 2030», других
программах науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан точно станет
одной из научных и образовательных столиц России. Будем скромными, но надеемся,
что и за рубежом тоже.
Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования России
Изолировать науку
невозможно, несмотря ни на какие санкции. На пленарной сессии говорили о
развороте на Восток в плане научно-технологического и культурного
сотрудничества. И Башкортостан сделал очередной шаг в этом направлении,
презентуя концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Мы понимаем, где родились,
откуда вышли. Важно понять – кто мы. Мы предполагаем, что Башкортостан был
административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле:
великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования.
Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не
подтверждено, это будет настоящий научный прорыв.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Это нить нашей
памяти, которая несла эту великую культуру. Ее ни в коем случае нельзя
прерывать. Мы можем дальше продолжить.
Кырым Алтынбеков, руководитель научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» /Казахстан/
Во времена Золотой
Орды территория современного Башкортостана стала «плавильным котлом» для многих
языков и культур. Здесь жили десятки непохожих друг на друга племён, проходили
основные торговые и караванные пути. Башкиры всегда умели находить общий язык и
с кочевниками, и с оседлыми народам. Через проект музея власти хотят снова
объединить Европу и Азию, Восток и Запад, древность и современность.
Кочевые
цивилизации – это не только история человека и человечества, это и история лошади,
ведь именно с ней было связано кочевничество. И эта компонента, думаю, здесь
должна быть очень сильной. Это взаимодействие человека с лошадью привело к
существованию такой цивилизации.
Александр Сергеев, президент Российской академии наук
Эта задача представляется
мне очень непростой, но я верую в упорство моих башкирских коллег.
Сергей Боталов, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-уральского государственного университета (Национального исследовательского университета)
Музей планируют создать в Чишминском районе
Башкортостана. На это может потребоваться от 5 до 10 лет. Основой станут
золотоордынские каменные мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. Концепция
предполагает ансамбль исторических архитектурных объектов, дополненных
современными экспозиционными павильонами и лабораториями. Таким образом, на
карте Башкортостана появится еще одна точка притяжения для туристов и ученых.