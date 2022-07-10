Открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» в Башкирии: как это было

От Тамерлана до Тура-хана. В Башкортостане намерены создать не имеющий аналогов Евразийский музей кочевых цивилизаций. Об этом накануне заявил Радий Хабиров на открытии другого не менее грандиозного объекта – музейного комплекса «Шульган-Таш». Бурзянский район, где и происходило событие, на неделе стал настоящим научно-культурным центром страны, куда съехались учёные со всей России и ближнего зарубежья. Эксперты не только познакомились с наскальной живописью пещер и их копиями, но и дали старт Международному году фундаментальных наук.

С этого момента вся история человеческой цивилизации словно получила новый виток развития. Здесь, на стыке Европы и Азии, рядом с колыбелью цивилизации – пещерой Шульган-Таш, где 40 тысячелетий назад, вовсю кипела жизнь.

При взгляде на экспонаты порой кажется, что ученые просто вырезали фрагмент пещеры и перенесли в выставочный зал. Специалисты по крупицам воссоздавали точную копию отдельных участков Шульган-Таша, имитируя не только рельеф и рисунки, но даже отложения, оставшиеся от водяных натеков.

Массовые туристы своим присутствием в пещере уничтожали наскальные рисунки. В то же время закрыть историческое наследие от людей означало бы её забвение.

Наш музей очень отличается от других подобных, потому что там делают копию пещеры и рисунков, а мы здесь создали богатую экспозицию, воссоздали жизнь человека того периода по крупицам. Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана

Новый музей будет не просто историческим и культурным центром страны, но и площадкой для научных исследований.

В музейном комплексе, кроме экспозиционной части, есть лабораторный блок, где будут проводить различные исследования. В целом «Шульган-Таш» – не просто развлекательный объект. Он представляет собой синтез науки, культуры, искусства и историографии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А потому символично, что именно здесь дали старт открытию Международного года фундаментальных наук. Как отметили федеральные эксперты, Башкортостан становится уже не только культурным и экономическим, но и интеллектуальным донором для России.

В этом смысле Башкортостан – это регион-донор. Я имею в виду не финансовую сторону вопроса, а состояние дел в республике. Она сегодня на лидирующих позициях. Честь и хвала управленческой команде, которая работает в республике. И самое главное – искренние слова благодарности жителям, которые здорово решают поставленные задачи. Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России

В деле научного прорыва региона большую роль сыграли создание Евразийского научно-образовательного центра, а также объединение вузов: Башкирского государственного и Уфимского авиационного.

Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Потенциал, который есть в системе науки и высшего образования региона, требует консолидации усилий и масштабирования. Мы абсолютно уверены, что, участвуя в программе «Приоритет 2030», других программах науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан точно станет одной из научных и образовательных столиц России. Будем скромными, но надеемся, что и за рубежом тоже. Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования России

Изолировать науку невозможно, несмотря ни на какие санкции. На пленарной сессии говорили о развороте на Восток в плане научно-технологического и культурного сотрудничества. И Башкортостан сделал очередной шаг в этом направлении, презентуя концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Мы понимаем, где родились, откуда вышли. Важно понять – кто мы. Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле: великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования. Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не подтверждено, это будет настоящий научный прорыв. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это нить нашей памяти, которая несла эту великую культуру. Ее ни в коем случае нельзя прерывать. Мы можем дальше продолжить. Кырым Алтынбеков, руководитель научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» /Казахстан/

Во времена Золотой Орды территория современного Башкортостана стала «плавильным котлом» для многих языков и культур. Здесь жили десятки непохожих друг на друга племён, проходили основные торговые и караванные пути. Башкиры всегда умели находить общий язык и с кочевниками, и с оседлыми народам. Через проект музея власти хотят снова объединить Европу и Азию, Восток и Запад, древность и современность.

Кочевые цивилизации – это не только история человека и человечества, это и история лошади, ведь именно с ней было связано кочевничество. И эта компонента, думаю, здесь должна быть очень сильной. Это взаимодействие человека с лошадью привело к существованию такой цивилизации. Александр Сергеев, президент Российской академии наук

Эта задача представляется мне очень непростой, но я верую в упорство моих башкирских коллег. Сергей Боталов, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-уральского государственного университета (Национального исследовательского университета)