На территории комплекса «Шульган-Таш» состоялся симфонический праздник «Река времени»

Впервые в амфитеатре музея прозвучали звуки национального оркестра, который исполнил классические музыкальные произведения русских и башкирских композиторов. На мероприятии глава Башкортостана вручил государственные награды за вклад в развитие науки.

Глава региона также добавил, что очень важно вовлекать молодое поколение в развитие науки, технологий и искусства, в том числе через современные историко-культурные проекты.

У меня была мечта: чтобы в месте, окружённом лесами и горами, звучала симфоническая музыка. Эта мечта сегодня сбывается для всех, кто обеспечил здесь комфортные условия для этого. Мы создавали музей «Шульган-Таш» очень аккуратно, старались не наносить ущерба нашей природе. Я мечтаю, что и в моей родной деревне Сайраново Ишимбайского района когда-нибудь сыграет симфонический оркестр.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - На территории комплекса «Шульган-Таш» состоялся симфонический праздник «Река времени»

Зрителям также представили хореографические постановки Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и труппы Башкирского театра оперы и балета. А завершился праздник грандиозным световым шоу.

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