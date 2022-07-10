На территории комплекса «Шульган-Таш» состоялся симфонический праздник «Река времени»

Впервые в амфитеатре музея прозвучали звуки национального оркестра, который исполнил классические музыкальные произведения русских и башкирских композиторов. На мероприятии глава Башкортостана вручил государственные награды за вклад в развитие науки.
Глава региона также добавил, что очень важно вовлекать молодое поколение в развитие науки, технологий и искусства, в том числе через современные историко-культурные проекты.
Зрителям также представили хореографические постановки Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и труппы Башкирского театра оперы и балета. А завершился праздник грандиозным световым шоу.