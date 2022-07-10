На территории комплекса «Шульган-Таш» состоялся симфонический праздник «Река времени»

У меня была мечта: чтобы в месте, окружённом лесами и горами, звучала симфоническая музыка. Эта мечта сегодня сбывается для всех, кто обеспечил здесь комфортные условия для этого. Мы создавали музей «Шульган-Таш» очень аккуратно, старались не наносить ущерба нашей природе. Я мечтаю, что и в моей родной деревне Сайраново Ишимбайского района когда-нибудь сыграет симфонический оркестр.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан