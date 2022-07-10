Памятник легендарному летчику и авиафест: как в Башкирии отпраздновали 100-летие Мусы Гареева

Так начался боевой путь юного летчика. На родине Мусы Гареева, в деревне Ташчишма, зрителям представили театрализованное представление. Вся жизнь от самого детства до Великой Победы. И, конечно же, история любви, когда на фронте он встретил Галину Мигунову, свою будущую жену. Сын Евгений Гареев рассказывает, что историю про один воздушный бой отца он запомнил особо. Дуэль против вражеского истребителя.