Памятник легендарному летчику и авиафест: как в Башкирии отпраздновали 100-летие Мусы Гареева

На этой неделе республика отметила 100-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. 250 боевых вылетов в годы Великой Отечественной, и из каждой схватки он выходил победителем, при этом не допустив потерь экипажа. В Уфе и на родине военного летчика, в Илишевском районе, прошли торжественные мероприятия. В Верхнеяркеево открыли памятник герою, а в родной деревне Ташчишма прошел праздник с театрализованным представлением о жизни Мусы Гареева.
Барабанная дробь, как торжественный призыв, собрала на площади сотни жителей Илишевского района. Под белым полотном скрывается величественная фигура памятника. Но ни для кого не секрет: эта скульптура Мусы Гареева, дважды Героя Советского Союза и знаменитого летчика Великой Отечественной. Почетную миссию открыть памятник предоставили сыну пилота Евгению Гарееву и председателю Госсобрания республики Константину Толкачеву.
Муса Гареев в полный рост. Совсем еще юный, но уже воздушный ас. Герой изображен в движении. Будто только что вернулся с очередного вылета и готовится доложить об успешном выполнении боевого задания своему командованию.
Место для установки памятника выбрано неслучайно. Рядом расположен музей дважды Героя Советского Союза. Недавно здесь на нижнем этаже завершился ремонт, и теперь в зале представлена большая экспозиция редких фотографий летчика. Все экспонаты рассказывают о боевом пути Мусы Гайсиновича. В центре, под куполом в полете зависла модель штурмовика Ил-2, на котором летал военный лётчик. А рядом протянуты красные нити. Будто выстрелы вражеских орудий, для которых советский ас недосягаем.
Так начался боевой путь юного летчика. На родине Мусы Гареева, в деревне Ташчишма, зрителям представили театрализованное представление. Вся жизнь от самого детства до Великой Победы. И, конечно же, история любви, когда на фронте он встретил Галину Мигунову, свою будущую жену. Сын Евгений Гареев рассказывает, что историю про один воздушный бой отца он запомнил особо. Дуэль против вражеского истребителя.
На родине Мусу Гареева вспоминают с особой теплотой. Особенно тот день, когда он приземлился на своем самолете на окраине деревни.
Улица в деревне, на которой жил Муса Гареев названа его именем. Кстати, родительский дом теперь стал музеем. Деревянное здание стараются сохранять в первозданном виде.
Могила дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в парке Победы усыпана цветами. Отдать дань уважения и памяти приехали глава республики Радий Хабиров, а также представители регионального правительства, руководства Уфы и, конечно же, родные и близкие легенды отечественной авиации. Кто был лично знаком с грозой небес, рассказывают: Муса Гареев был очень скромным человеком и обладал тонким чувством юмора.
В Национальном архиве Башкортостана появилась отдельная выставка, посвященная Мусе Гарееву. Архивные фото, документы. Особая ценность – написанная рукой героя автобиография. В ней летчик подробно рассказывает о военной службе, жизни и своих родителях.
На аэродроме «Забельский» в честь столетия Мусы Гареева прошел праздник. Организовал его местный аэроклуб, который носит имя дважды Героя Советского Союза. Зрители увидели, как закладывает виражи вертолет Ка-26, а пилотажная группа аэродрома «Первушино» продемонстрировала чудеса командной работы на малом расстоянии друг от друга. В небе летчики выполняли сложные фигуры. Когда-то их вдохновила история Мусы Гареева. Теперь своим мастерством они зарождают в сердцах мальчишек мечты о небе.