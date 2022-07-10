Жители Башкортостана отпраздновали День семьи, любви и верности

Самый семейный праздник. По указу президента России Владимира Путина 8 июля вся страна отметила День семьи, любви и верности. В Башкортостане центральным местом проведения праздничных мероприятий стал Бирск. Жителей с этой датой поздравил глава республики Радий Хабиров, который также посетил и социальные объекты.

Открытая регистратура, доступная и понятная маршрутизация. В одном корпусе, но с отдельными входами, разместились детская поликлиника на 200 посещений в смену и взрослая на 400. Все кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Условия, созданные в новом лечебном учреждении, оценил и глава республики. На строительство ушло почти 800 млн рублей, больше половины средств выделили из федерального бюджета.

На сегодняшний день старые поликлиники уже не соответствует всем требованием, и строительство нового медучреждения – это давно востребованный процесс. Жители населения ждут с нетерпением. Мы бы, конечно, хотели побыстрее получить объект и ввести его в эксплуатацию, чтобы оказывать высококвалифицированную поликлиническую помощь по новым стандартам. Салават Рахматуллин, главный врач Бирской центральной районной больницы

На просьбы врачей и жителей Бирска откликнулся руководитель региона. Глава республики поручил Минздраву и администрации города открыть новую поликлинику к первому сентября.

Ещё одной точкой на карте рабочей поездки Главы республики стала база глэмпинга, расположенного в Бирском районе на берегу живописного озера Шамсутдин. На месте Радий Хабиров обсудил перспективы развития таких баз отдыха и внутреннего туризма. Также руководитель региона ознакомился с деятельностью предприятия «Дудинские продукты» и оценил процесс благоустройства пешеходного пространства города. А после принял участие в большом семейном фестивале.

Аллея художников, ремесленная ярмарка и уличные музыканты. Различные интерактивные площадки и фотозоны. Было на что посмотреть. Глава республики поддержал инициативу бирских художников по установке памятника святым князю Петру и его жене Февронии и дал поручение подготовить проектную смету. Постамент займет свое место на городской площади и станет еще одним символом Бирска. После осмотра выставки и общения с горожанами Радий Хабиров поздравил гостей с главным семейным праздником.

Дорогие друзья! Примите от меня и моей большой семьи пожелания здоровья и благополучия. Мы направим усилия нашей команды на то, чтобы вы могли жить, радоваться, воспитывать детей в красивой, доброй и замечательной республике. С праздником вас! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тёплыми словами поздравление не ограничилось. Четырем семьям руководитель региона вручил награду «Родительская доблесть», ещё пять женщин получили медаль «Материнская слава». Наградили на празднике и многодетную семью Сидоровых.

День семьи, любви и верности, или День памяти святых Петра и Февронии, – праздник, который отмечают по всей России. В этом году в честь торжества в Кафедральный собор Бирска привезли икону с мощами святых, которые считаются покровителями семьи. Реликвии пробудут здесь до 10 июля.