В Башкирии мужчина ударил прохожего по голове, сорвал с шеи крестик и отобрал сумку

30-летний житель Ишимбая обратился в отделение полиции и рассказал о нападении. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчина ударил прохожего по голове, сорвал с шеи крестик и отобрал сумку

Со слов заявителя, неизвестный подошел к нему сзади, ударил по голове, сорвал с шеи крестик, отобрал сумку, после чего сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Пострадавший не смог разглядеть и описать нападавшего, так как все произошло в темное время суток.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.

Полицией предварительно установлено, что подозреваемый подошел к заявителю со спины, ударил по голове и отобрал у него вещи. После сел в машину к знакомому и уехал в магазин. Нападавший хотел купить алкоголя, но в сумке денег не оказалось, а с карты списать не удалось. Сотрудниками ДПС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном и говорит, что на преступление пошел из-за тяги к алкоголю.

пресс-служба МВД по РБ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

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