В Башкирии мужчина ударил прохожего по голове, сорвал с шеи крестик и отобрал сумку

30-летний житель Ишимбая обратился в отделение полиции и рассказал о нападении. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Со слов заявителя, неизвестный подошел к нему сзади, ударил по голове, сорвал с шеи крестик, отобрал сумку, после чего сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Пострадавший не смог разглядеть и описать нападавшего, так как все произошло в темное время суток.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.