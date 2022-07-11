В Башкирии мужчина ударил прохожего по голове, сорвал с шеи крестик и отобрал сумку

Полицией предварительно установлено, что подозреваемый подошел к заявителю со спины, ударил по голове и отобрал у него вещи. После сел в машину к знакомому и уехал в магазин. Нападавший хотел купить алкоголя, но в сумке денег не оказалось, а с карты списать не удалось. Сотрудниками ДПС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном и говорит, что на преступление пошел из-за тяги к алкоголю.

пресс-служба МВД по РБ