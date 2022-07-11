В Башкирии не стали заключать под стражу подозреваемого в изнасиловании
В Башкирии подозреваемого в изнасиловании мужчину не стали заключать под стражу. Как сообщает КП-Уфа, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Согласно постановлению суда, следователь допустил нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.
Следователь суд с ходатайством в 16.00 часов 27 мая, то есть за два часа до окончания рабочего времени. 28 и 29 мая 2022 года являлись нерабочими выходными днями. На наличие каких-либо уважительных причин столь позднего обращения в суд с данным ходатайством следователь не указал.
пресс-служба Мелеузовского районного суда
Также суд установил, что в материалах, которые предоставил следователи, отсутствовали документы, характеризующие личность подозреваемого.
27 мая вынесено постановление о привлечении гражданина в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье за изнасилование, которое гражданину предъявлено не было. В качестве обвиняемого гражданин допрошен не был. Указанные обстоятельства явились причиной продления срока задержания гражданина под стражей на 72 часа.
пресс-служба Мелеузовского районного суда
30 мая при рассмотрении ходатайства суд все же получил от следователя часть характеризующих материалов. Однако обвинение мужчине в совершении преступления предъявлено так и не было, а в качестве обвиняемого он допрошен не был.
Таким образом, нарушения закона, допущенные в ходе расследования дела, послужили основанием для вынесения частного постановления.