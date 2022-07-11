На троих жителей Башкирии интернет-мошенники оформили микрозаймы

Во втором случае, злоумышленники, взломав доступ к электронной почте жертвы, используя персональные данные, оформили на него микрокредит. Об этом потерпевшему стало известно, после того как он восстановил доступ к своей почте. 28-летний местный житель созвонился с микрофинансовой организацией и выяснил, что при оформлении договора займа на его имя, мошенники использовали верные паспортные данные, а вот абонентский номер оператора сотовой связи и номер банковской карты не совпали с данными потерпевшего.