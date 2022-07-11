На троих жителей Башкирии интернет-мошенники оформили микрозаймы

В отделение полиции Октябрьского обратились трое граждан с заявлениями о мошенничестве. Они рассказали, что интернет-мошенники оформили на них микрозаймы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В первом случае, 29-летняя девушка получила уведомление об образовавшейся веб-задолженности от коллекторского агентства. Она сразу же сразу связалась с коллекторами и ей сообщили, что она должна денег по договору займа. Полицейским пострадавшая пояснила, что ничего не оформляла
Во втором случае, злоумышленники, взломав доступ к электронной почте жертвы, используя персональные данные, оформили на него микрокредит. Об этом потерпевшему стало известно, после того как он восстановил доступ к своей почте. 28-летний местный житель созвонился с микрофинансовой организацией и выяснил, что при оформлении договора займа на его имя, мошенники использовали верные паспортные данные, а вот абонентский номер оператора сотовой связи и номер банковской карты не совпали с данными потерпевшего.
Третьей жертве, 41-летнему местному жителю, позвонили из коллекторской службы и сообщили, что у мужчины образовалась задолженность перед кредитной организацией по договору займа, которую необходимо погасить, в противном случае они будут вынуждены обратиться с иском в суд. После чего потерпевший созвонился с микрокредитной организацией и узнал, что на его имя оформлен кредит, но детальную информацию по займу, ему предоставить отказались.
Возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидентов.