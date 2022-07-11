В Башкирии за минувшие выходные утонули 6 человек

В Башкирии за минувшие выходные утонули шесть человек. Многие купались на необорудованных для купания местах и в нетрезвом виде, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Октябрьском утонул 20-летний парень, который купался в неположенном месте. В селе Раздолье Краснокамского района в озере утонул 60-летний мужчина.