В Башкирии за минувшие выходные утонули 6 человек

В Башкирии за минувшие выходные утонули шесть человек. Многие купались на необорудованных для купания местах и в нетрезвом виде, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В Октябрьском утонул 20-летний парень, который купался в неположенном месте. В селе Раздолье Краснокамского района в озере утонул 60-летний мужчина.
Еще три человека утонули рядом с селом Кляшево Нуримановского района, около Якшиваново и в Кумертау. Все они купались в непредназначенных для купания местах.