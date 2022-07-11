В Башкирии предложили объединить все коммунальные квитанции в одну

Житель Башкирии предложил ввести новые квитанции за коммунальные услуги. Предложение в адрес Радия Хабирова поступило на странице Главы республики в «ВКонтакте».
Гражданин сетует на то, что платежных квитанций стало слишком много и хорошо бы объединить все квитанции в одну. Житель также рассказал, что не все могут разобраться в квитанциях.
На сообщение возмущенного жителя ответила официальный представитель Министерства ЖКХ Башкирии Кристина Дикова. Сотрудница напомнила, что оплачивать квитанции можно без бумажных носителей с помощью личного кабинета федерального портала ГИС ЖКХ.
Ответ представителя ЖКХ не устроил мужчину, который в ответ написал, что пожилым людям тяжело разобраться как с бумажными носителями, так и с онлайн-порталами.