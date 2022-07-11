В нескольких районах Уфы отключат горячую и холодную воду

В Кировском районе холодная вода будет отсутствовать 12 июля с 10:00 и до 20:00 по улице Белорусская в домах №: 10, 12, 12а, 14, 17, 19, 16, 16а, 21, 23, 23а, 23б, 18, 25, 26, 25а, 29, 24в, 24, 28, 30, 32 и в доме по улице Выборгская, 27а. В Ленинском районе Уфы холодную воду отключат 12 июля с 10:00 до 17:00 по адресам: улица Котовского 20, 26 и 28; улица Лесопильная 7а, 6, 4, 7б, 9, 10, 13, 15, 17, 17/1, 19, 22, 18, 16, 12, 14; улица Аральская, 23 и 2; улица Левоневского 18, 16, 6, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21; улица Комлева, 10, 5, 7а, 3а, 3, 1; улица Сенная 5, 3, 3а, 1, 1а, 2, 4, 6б, 6, 2, 8, 10, 10б, 10в, 10а и на Ломовом переулке, 21б и 23.