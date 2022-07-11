В одном из сел Башкирии спустя 100 лет появилась новая мечеть

Сегодня в селе Имендяшево Гафурийского района открылась новая мечеть. Символично, что это произошло в дни празднования одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрама. Культового сооружения в населенном пункте не было 100 лет. Теперь в Имендяшево снова будет звучать азан.

С вершины минарета вновь раздается азан. Первый за последние 100 лет. Именно тогда в Имендяшево мечеть с приходом новой власти перестала существовать. Однако жители и уроженцы села решили, что храм Всевышнего им нужен, ведь ранее приходилось ездить в соседние населенные пункты. Три года кропотливой работы, и теперь в Имендяшево повод для праздника

Строительство стало народным делом. Помогали всем миром, кто финансами, кто трудился на объекте. Часть средств – это пожертвования проезжающих через село людей. На празднике всех активистов наградили благодарственными письмами Духовного управления мусульман республики, администрации района. А имаму вручили в качестве подарков бытовую технику. И когда перерезали красную ленту, мечеть была официально открыта.

К слову, вопроса о том, кого выбрать в имам-хатибы мечети, у местных жителей не было. Салават Тузбеков уже давно исполнял функции священнослужителя и был инициатором строительства храма. Кроме того, его дедушка в царские времена был в здешних местах указным муллой.

Священнослужители отмечают, что появление мечети – важный момент и с точки зрения туризма. Рядом с Имендяшево много достопримечательностей. Природный парк Зилим, скала Уклы-кая, Киндерлинская пещера. И для путешественников теперь есть возможность совершить намаз в мечети. А в целом в республике развивается проект «Путник», цель – создание сервиса для верующих разных конфессий.