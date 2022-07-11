В Башкирии подсудимый увеличил свой срок, попытавшись уничтожить дело

Подсудимый из Ермекеевского района в ходе ознакомления с материалами дела решил их уничтожить. Инцидент произошел в Белебеевском СИЗО.

У мужчины за плечами несколько статей, таким образом, видимо, он решил скостить себе срок, но получил больше. За незаконное лишение свободы двух девушек и жестокое избиение своего знакомого суд приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.