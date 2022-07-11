В Уфе спасатели ознакомили переселенцев из Донбасса с правилами поведения на воде

Только за выходные на водоемах республики погибли 6 человек. Игнорирование правил безопасности приводит к печальным последствиям. В Мелеузовском районе в результате столкновения тюбинга и катера погиб мужчина, еще один получил травмы. Управление гражданской защиты Уфы регулярно проводит профилактические мероприятия. Сегодня с правилами поведения на водных объектах они ознакомили вынужденных переселенцев.
Если человек еще дышит, его необходимо уложить на бок. А если спасенный из воды не подает признаков жизни, начать сердечно-легочную реанимацию. Казалось бы, правила элементарные. Но многие, оказавшись в такой ситуации, не знают, как помочь пострадавшему. Или делают это неправильно.
Городские спасатели не в первый раз выезжают в пункты временного размещения. Как спастись самому и как спасти тонущего – правила поведения на воде продемонстрировали на практике. На базе профилактория «Речные зори» сейчас проживают почти 200 переселенцев, четверть от этого числа – дети разных возрастов. Жаркая погода может потянуть постояльцев к водоемам, тем более что рядом протекает Уфимка.
В первую очередь сотрудники УГЗ напоминают, что выбирать нужно оборудованные места для купания. Принимать водные процедуры не стоит в состоянии алкогольного опьянения. С начала сезона в столице погибла одна женщина, 17 человек удалось спасти.
В Уфе оборудовано 11 пляжей для отдыхающих. Здесь созданы условия для комфортного отдыха, а главное – в экстренной ситуации на помощь придут спасатели.