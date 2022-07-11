В Уфе спасатели ознакомили переселенцев из Донбасса с правилами поведения на воде

Только за выходные на водоемах республики погибли 6 человек. Игнорирование правил безопасности приводит к печальным последствиям. В Мелеузовском районе в результате столкновения тюбинга и катера погиб мужчина, еще один получил травмы. Управление гражданской защиты Уфы регулярно проводит профилактические мероприятия. Сегодня с правилами поведения на водных объектах они ознакомили вынужденных переселенцев.

Если человек еще дышит, его необходимо уложить на бок. А если спасенный из воды не подает признаков жизни, начать сердечно-легочную реанимацию. Казалось бы, правила элементарные. Но многие, оказавшись в такой ситуации, не знают, как помочь пострадавшему. Или делают это неправильно.

У нас в городе пляжей мало. Качество воды не соответствует требованиям. Тем не менее люди купаются. Поэтому был интересен опыт Уфы в данном плане. Милана Семенюк, жительница ДНР

Городские спасатели не в первый раз выезжают в пункты временного размещения. Как спастись самому и как спасти тонущего – правила поведения на воде продемонстрировали на практике. На базе профилактория «Речные зори» сейчас проживают почти 200 переселенцев, четверть от этого числа – дети разных возрастов. Жаркая погода может потянуть постояльцев к водоемам, тем более что рядом протекает Уфимка.

Сейчас переселенцы на карантине. Он будет снят на этой неделе. После этого мы совместно с УГЗ разработаем мероприятия по вывозу их на пляж. Станислав Зотов, директор ПВР «Речные зори»

В первую очередь сотрудники УГЗ напоминают, что выбирать нужно оборудованные места для купания. Принимать водные процедуры не стоит в состоянии алкогольного опьянения. С начала сезона в столице погибла одна женщина, 17 человек удалось спасти.

Купаются в неустановленных местах, с употреблением спиртных напитков. В этом году есть случаи, их спасли. Спиртные напитки приняли и переоценили свои возможности. Рафаэль Ахметов, начальник Управления гражданской защиты г. Уфы