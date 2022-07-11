В Башкирии заготовили почти половину запланированных объемов сенажа

Работы по кормозаготовке в самом разгаре. Почти половина лета за спиной, и этот сезон радует аграриев больше, чем прошлогодний. Активнее всех закладывают сенаж в Дюртюлинском районе, в Аургазинском и в Стерлитамакском.

Это лишь кажется, что коровы питаются примитивно – травой. Но рацион бурёнок бывает сложнее, чем блюда в ресторанах. Здесь своя аграрная кухня, над рецептами которой работают целые институты. Под палящим солнцем стебли должны дойти до кондиции – строго 65 процентов влажности. Такая прожарка занимает около 4 часов. Каждое поле со своими ингредиентами. Где-то овёс, где-то смесь гороха и ячменя.

Уже прошёл первый укос люцерны. На подходе второй. И настоящим чудом, особенно помня прошлый год, видится возможность в этом сезоне скосить и в третий раз.

Довольны и механизаторы. В наступившие наконец жаркие дни выходить из комбайнов особо не хочется. Благодаря кондиционерам там явно комфортнее, чем на улице. В автопарке колхоза имени Калинина недавно появился «Ягуар». И его сотрудники на пафосного английского тёзку не променяют. Аграрии надеются на урожайный сезон. И тут очень важно, чтобы не подвели ни люди, ни техника.

Кажется, что трактора колесят по зеленым лугам. Но это уже скошенная трава. Машины утрамбовывают силаж. В этом году в хозяйстве подготовили новые ямы большого объема с отводом влаги и защитой от грязи. Хозяйство хочет подстраховаться.