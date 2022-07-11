Жители Башкирии приняли участие в сабантуе в Челябинской области

Во-первых, я рад, что мы наконец-то проводим сабантуй. Вы помните, последние годы ковидные с ним были трудности. И я вижу, насколько много людей, какое прекрасное настроение у всех. Это по-настоящему здорово, потому что сабантуй – это общий праздник. Конечно, его истоки – это татары, башкиры, казахи и все тюркские народы, которые здесь проживают, на территории Челябинской области. Здесь все с удовольствием общаются, невероятное гостеприимство. Я с удовольствием заходил в юрты, и я знаю, что это делают все.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области