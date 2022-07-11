Жители Башкирии приняли участие в сабантуе в Челябинской области

После двух пандемийных годов в Челябинскую область вернулся сабантуй. Праздник плуга собрал более 25 тысяч зрителей и более 200 артистов, в том числе и из Башкортостана. Площадка развернулась на спортивном аэродроме «Калачёво». Были открыты юрты с выставками и мастер-классами, в том числе по стрельбе из традиционного лука и дегустацией национальных блюд, башкирского меда и кваса.
Официальное открытие началось с поздравления первых лиц области и почетных гостей из республики. Зрителям представили свои номера коллективы Сибайского концертного объединения и заслуженные артисты Челябинской области. Закончился праздник плуга выставкой авиатехники и демонстрационным полетом Як-52.