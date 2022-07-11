Жители Башкирии приняли участие в сабантуе в Челябинской области

После двух пандемийных годов в Челябинскую область вернулся сабантуй. Праздник плуга собрал более 25 тысяч зрителей и более 200 артистов, в том числе и из Башкортостана. Площадка развернулась на спортивном аэродроме «Калачёво». Были открыты юрты с выставками и мастер-классами, в том числе по стрельбе из традиционного лука и дегустацией национальных блюд, башкирского меда и кваса.

Я сегодня на сабантуй привезла свою продукцию, для радости детей живых пчел привезли. Медовуха, мед, прополис, продукция пчеловодов. У нас природа может быть такова, что мед у нас котируется очень хорошо. Я уже два раза выставлялась от имени республики в Москве в 2000-х годах. Поэтому медалей очень много получали, много продавали. Наш мед зависит от природы.

Мадина Ибрагимова, пчеловод /Абзелиловский район/

Официальное открытие началось с поздравления первых лиц области и почетных гостей из республики. Зрителям представили свои номера коллективы Сибайского концертного объединения и заслуженные артисты Челябинской области. Закончился праздник плуга выставкой авиатехники и демонстрационным полетом Як-52.

Фото №1 - Жители Башкирии приняли участие в сабантуе в Челябинской области

Во-первых, я рад, что мы наконец-то проводим сабантуй. Вы помните, последние годы ковидные с ним были трудности. И я вижу, насколько много людей, какое прекрасное настроение у всех. Это по-настоящему здорово, потому что сабантуй – это общий праздник. Конечно, его истоки – это татары, башкиры, казахи и все тюркские народы, которые здесь проживают, на территории Челябинской области. Здесь все с удовольствием общаются, невероятное гостеприимство. Я с удовольствием заходил в юрты, и я знаю, что это делают все.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области
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