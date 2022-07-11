Под Уфой организовали детский Курбан-байрам

В Миловке Уфимского района прошел детский Курбан-байрам. У мечети «Иман-Нуры» устроили конкурсы и викторины на тему хаджа, заповедей Аллаха и всех религиозных знаний, которые считаются обязательными для мусульманина.

Для гостей праздника работали бесплатные аттракционы, халяльная ярмарка, а также полевая кухня с пловом и праздничной бараниной. Со сцены прозвучали поздравления от руководителей района и выступления чтецов Корана.