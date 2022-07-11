Футбольный клуб «Уфа» одержал крупную победу в Казани

Контрольный матч против «Рубина» проходил в формате три тайма по 45 минут. И уже в дебюте встречи уфимцы дважды взяли ворота соперника – мячи на свой счёт записали Тимур Жамалетдинов и Владислав Камилов.

Вскоре «Рубин» отыгрался после ошибки защитника «Уфы», но во втором тайме гости забили ещё дважды. Взятием ворот после углового отметился Эрвинг Ботака, а четвёртый гол забил всё тот же Жамалетдинов.