Уфимская «Агидель» начала подготовку к новому сезону

Неоднократные чемпионки России по хоккею работают под руководством нового главного тренера Валерия Давлетшина. После не очень удачного сезона уфимки всерьез намерены вернуть чемпионский кубок в столицу Башкортостана.
Валерий Давлетшин – новый старший тренер «Агидели». У него гораздо больше опыта работы с мужскими командами. Наставник трудился и в КХЛ, и в ВХЛ, и в Молодежной лиге. Но один сезон все же провел в женском хоккее и вместе со СКИФом из Нижнего Новгорода стал чемпионом России. Пришло время повторить пройденное уже с уфимской командой.
Уфимки прошли медосмотр, после чего приступили к тренировкам. Они проходят в двухразовом режиме. Занятий на льду пока нет. Для работы над игровым мышлением девушки состязаются во флорболе.
Прошлый сезон для уфимской команды получился неудачным. После того, как команда четыре раза подряд становилась чемпионом России, не удалось попасть даже в тройку призеров. После этого Дениса Афиногенова, который долгое время работал с командой, и сменил Валерий Давлетшин.
Теперь будет у «Агидели» свой Козырь. Новичка с такой фамилией заполучили в уфимской команде. 14-летняя Александра Козырь – перспективный игрок из Белгорода. До этого занималась хоккеем с мальчишками.
На этой неделе уфимки приступят к ледовым тренировкам. Подготовку к сезону «Агидель» продолжит в столице Башкортостана.