Уфимская «Агидель» начала подготовку к новому сезону

Неоднократные чемпионки России по хоккею работают под руководством нового главного тренера Валерия Давлетшина. После не очень удачного сезона уфимки всерьез намерены вернуть чемпионский кубок в столицу Башкортостана.

Валерий Давлетшин – новый старший тренер «Агидели». У него гораздо больше опыта работы с мужскими командами. Наставник трудился и в КХЛ, и в ВХЛ, и в Молодежной лиге. Но один сезон все же провел в женском хоккее и вместе со СКИФом из Нижнего Новгорода стал чемпионом России. Пришло время повторить пройденное уже с уфимской командой.

Сейчас смотришь на девочек: они и техничные, и быстрые. Они уже начинают в пас играть. По крайней мере то, что я видел в том году. Интересно смотреть. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Уфимки прошли медосмотр, после чего приступили к тренировкам. Они проходят в двухразовом режиме. Занятий на льду пока нет. Для работы над игровым мышлением девушки состязаются во флорболе.

Пока у нас такие втягивающие тренировки. Вроде бы, и два раза в день тренируемся. Утром занятие игрового плана. Вечером либо пробежки, либо тренажерный зал. Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»

Прошлый сезон для уфимской команды получился неудачным. После того, как команда четыре раза подряд становилась чемпионом России, не удалось попасть даже в тройку призеров. После этого Дениса Афиногенова, который долгое время работал с командой, и сменил Валерий Давлетшин.

Конечно, это перемены какие-то. Будем надеяться, что все будет хорошо. Пока все здорово, нам нравится. Мария Печникова, защитник ЖХК «Агидель»

Теперь будет у «Агидели» свой Козырь. Новичка с такой фамилией заполучили в уфимской команде. 14-летняя Александра Козырь – перспективный игрок из Белгорода. До этого занималась хоккеем с мальчишками.

Приняли очень хорошо. Все девочки дружелюбные. Тренер классный, у него другой подход. Александра Козырь, защитник ЖХК «Агидель»