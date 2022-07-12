В одном из сел Белорецкого района появилась новая мечеть

Белорецком районе, в селе Бриштамак, открылась новая мечеть. Идея ее создания принадлежит местным уроженцам – предпринимателю Роберту Габитову и имам-хатыбу Мавлиту Султанову. Причем на призыв помочь откликнулись и другие сельчане.
Так, одна из жительниц предоставила свой земельный участок, кто-то дал стройматериалы, а некоторые занялись оформлением документации. Не остался в стороне и паралимпийский чемпион Ирек Зарипов, который помог через проект «Атайсал». Прежде мусульмане села были вынуждены проводить обряды в мечетях в соседних населенных пунктах, теперь же они смогут делать это в родной деревне.