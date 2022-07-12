В одном из сел Белорецкого района появилась новая мечеть

Идея возникла при строительстве мечети в селе Габдюково, где я также являлся спонсором. При помощи братьев мусульман. Я сам в исламе уже 8 лет. Как в родной деревне не построить мечеть? Три года назад по инициативе 2-3 людей мы приступили к строительству.

Роберт Габитов, предприниматель, инициатор создания мечети