В Госдуме рассмотрят закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей не только среди детей. Кроме того, Володин подчеркивает, что все попытки со стороны Запада навязать нетрадиционные ценности провалились.

Фото №1 - В Госдуме рассмотрят закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

В настоящее время внесен на рассмотрение законопроект, который предполагает штрафы за пропаганду в размере от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. Сомнение действенности закона выразил основатель одного из ЛГБТ-проектов Николай Алексеев.

По мнению Алексеева, после принятия данного закона ничего не изменится в России.

“Ничего людям не грозит. Те, кто хочет, уедут, те, кто хочет, останутся. И в советские времена так же было. Россия вышла из Совета Европы. Мы сейчас вне рамок международной юридической системы, живём в своей собственной системе. Ничего не изменится”, – заявил Алексеев.

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