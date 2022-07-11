В Госдуме рассмотрят закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

“Ничего людям не грозит. Те, кто хочет, уедут, те, кто хочет, останутся. И в советские времена так же было. Россия вышла из Совета Европы. Мы сейчас вне рамок международной юридической системы, живём в своей собственной системе. Ничего не изменится”, – заявил Алексеев.