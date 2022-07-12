В Башкирии зафиксирован пожар на мусорном полигоне

В 7 км к северо-востоку от Мелеуза зафиксирован пожар на мусорном полигоне. Министерство экологии Башкирии рассказало о тушении возгорания.
Известно, что огонь на площади 800 м ликвидирован. Сейчас ведётся борьба с задымлением. Также принимаются меры для того, чтобы огонь не разгорелся вновь.
Пересыпка необходима, чтобы прекратить доступ кислорода в массу отходов и предотвратить внутреннее горение тела полигона. Случившееся никак не повлияло на порядок вывоза отходов с контейнерных площадок города и Мелеузовского района. Жалоб от горожан на загрязнение воздуха не поступало.
Минэкологии РБ обращается к жителям республики с просьбой внимательно относиться к своим отходам, не бросать легковоспламеняющиеся вещества в мусорные контейнеры, особенно в пожароопасный период.