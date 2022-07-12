В Башкирии зафиксирован пожар на мусорном полигоне

В 7 км к северо-востоку от Мелеуза зафиксирован пожар на мусорном полигоне. Министерство экологии Башкирии рассказало о тушении возгорания.

Фото №1 - В Башкирии зафиксирован пожар на мусорном полигоне

Известно, что огонь на площади 800 м ликвидирован. Сейчас ведётся борьба с задымлением. Также принимаются меры для того, чтобы огонь не разгорелся вновь.

Проливка очагов горения прекращена, начата отсыпка северной части второй карты полигона изолирующим материалом, глиной.

Анастасия Атландерова, председатель Мелеузовского территориального комитета минэкологии РБ

Пересыпка необходима, чтобы прекратить доступ кислорода в массу отходов и предотвратить внутреннее горение тела полигона. Случившееся никак не повлияло на порядок вывоза отходов с контейнерных площадок города и Мелеузовского района. Жалоб от горожан на загрязнение воздуха не поступало.

Минэкологии РБ обращается к жителям республики с просьбой внимательно относиться к своим отходам, не бросать легковоспламеняющиеся вещества в мусорные контейнеры, особенно в пожароопасный период.

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