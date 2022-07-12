В Башкирии зафиксирован пожар на мусорном полигоне

В 7 км к северо-востоку от Мелеуза зафиксирован пожар на мусорном полигоне. Министерство экологии Башкирии рассказало о тушении возгорания.

Известно, что огонь на площади 800 м ликвидирован. Сейчас ведётся борьба с задымлением. Также принимаются меры для того, чтобы огонь не разгорелся вновь.