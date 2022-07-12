В Уфе открылась выставка в честь 100-летия летчика-штурмовика Мусы Гареева

Документы, фотографии и книги. В Национальном архиве республики открылась выставка, подготовленная на основе фонда личного происхождения легендарного летчика-штурмовика Мусы Гареева. Она посвящена 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза и рассказывает о нём как о государственном, общественном деятеле и преданном семьянине.

В экспозиции представлены биографические документы Мусы Гареева: автобиография, анкета, документы о служебной деятельности, информация об увековечении памяти, материалы переписей. На выставке также представлены фотоснимки, рассказывающие о личной жизни, боевом пути, служебной и общественной деятельности Мусы Гареева.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка в честь 100-летия летчика-штурмовика Мусы Гареева

Особенно отмечу документы, которые заполнены им лично. В частности, касающиеся того периода, когда он работал уже здесь, в Уфе, руководил ДОСААФ. Он своими руками заполнял личные листки, вел учет кадров. Это документы от первого лица, от самого Мусы Гайсиновича, и здесь уже сомневаться в тех или иных фактах не приходится.

Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан
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