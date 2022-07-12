В Уфе открылась выставка в честь 100-летия летчика-штурмовика Мусы Гареева

Документы, фотографии и книги. В Национальном архиве республики открылась выставка, подготовленная на основе фонда личного происхождения легендарного летчика-штурмовика Мусы Гареева. Она посвящена 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза и рассказывает о нём как о государственном, общественном деятеле и преданном семьянине.
В экспозиции представлены биографические документы Мусы Гареева: автобиография, анкета, документы о служебной деятельности, информация об увековечении памяти, материалы переписей. На выставке также представлены фотоснимки, рассказывающие о личной жизни, боевом пути, служебной и общественной деятельности Мусы Гареева.