В Уфе открылась выставка в честь 100-летия летчика-штурмовика Мусы Гареева

Особенно отмечу документы, которые заполнены им лично. В частности, касающиеся того периода, когда он работал уже здесь, в Уфе, руководил ДОСААФ. Он своими руками заполнял личные листки, вел учет кадров. Это документы от первого лица, от самого Мусы Гайсиновича, и здесь уже сомневаться в тех или иных фактах не приходится.

Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан