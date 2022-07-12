Башкирия намерена поставлять станкостроительную продукцию в Беларусь

В ходе визита прошли встречи и переговоры с деловыми кругами республики для обсуждения перспективных направлений сотрудничества и промышленной кооперации. Представители белорусского холдинга посетили ряд предприятий Башкирии – ООО ИЦ «Ишимбайский станкоремонтный завод», ООО «Концерн Инмаш», ООО «М-РОБО», НПО «Станкостроение», ООО «Индукционные машины» и ООО «ЕСМ».