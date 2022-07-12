Башкирия намерена поставлять станкостроительную продукцию в Беларусь

Пресс-служба правительства Башкирии рассказала о визите рабочей делегации ОАО «БЕЛАЗ» в республику.
Стало известно, что белорусская компания заинтересована в поставках станкостроительной продукции из Башкирии.
В ходе визита прошли встречи и переговоры с деловыми кругами республики для обсуждения перспективных направлений сотрудничества и промышленной кооперации. Представители белорусского холдинга посетили ряд предприятий Башкирии – ООО ИЦ «Ишимбайский станкоремонтный завод», ООО «Концерн Инмаш», ООО «М-РОБО», НПО «Станкостроение», ООО «Индукционные машины» и ООО «ЕСМ».
По итогам встреч рассмотрены возможности поставок в Беларусь станков и металлообрабатывающего оборудования, произведенного в Башкирии. Такая продукция интересна ОАО «БЕЛАЗ» в долгосрочной перспективе.