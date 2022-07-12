В Башкирии из воды извлекли тело мужчины

Накануне, 11 июля, на озере Желанное в Салавате произошёл несчастный случай. 40-летний мужчина нырнул под воду, но на поверхность так и не всплыл.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, поисками мужчины начали заниматься водолазы. Известно, что отдыхающий решил поплавать в месте, которое не оборудовано для купания. На берегу озера были найдены личные вещи и документы пропавшего.