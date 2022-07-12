Спасатели Уфы помогли подросткам и молодому иностранцу

В Уфе из-за сильной жары участились несчастные случаи на водоёмах республики. За прошедшие выходные спасатели города предотвратили гибель трёх человек.

На пляже «Гольфстрим» помощь спасателей потребовалась двум 15-летним подросткам. Один из них забрался на спину друга, но тот начал тонуть. Оба мальчика начали идти ко дну. К счастью, им на помощь подоспели спасатели. Трагедии удалось избежать.

Подобный случай произошёл на пляже «Солнечный». Молодой уроженец Индии заплыл за буйки. Спасатели предупредили отдыхающего об опасности, но парень не послушал их и поплыл дальше. Вскоре течение начало выносить парня на судовый ход. Спасатели прибыли на помощь к иностранцу и доставили его на берег.

При этом по данным Госкомитета по ЧС, за три дня выходных на водоёмах республики погибли 11 человек.