В Башкирии возбудили уголовное дело из-за гибели человека при столкновении тюбинга с катером

В Мелеузовском районе возбудили уголовное дело после смерти на воде. На минувших выходных на Нугушском водохранилище тюбинг столкнулся с катером.

На надувном диване, прикрепленном к гидроциклу, сидели три человека. 22-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один 30-летний житель республики был госпитализирован с переломом ключицы и повреждениями головы.