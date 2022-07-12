В Уфе спасатели проверили один из городских пляжей на безопасность

Главное управление МЧС России по РБ напоминает о том, что купаться можно только в специально отведённых местах на оборудованных пляжах. Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено». Также запрещается подплывать к близко идущим причалам, судам, катерам и лодкам. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, не заплывайте за буйки и не оставляйте детей без присмотра.

Андрей Зайцев, врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан