В Уфе спасатели проверили один из городских пляжей на безопасность
С
начала года в республике утонули 15 человек, из них двое детей. Основная
причина гибели людей на воде – это
купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники МЧС организовали рейд на одном из пляжей столицы, а также провели
патрулирование водных объектов и необходимых конструкций.
На
момент проверки владельцами пляжей требования были выполнены. Однако им
рекомендовали обновить некоторые элементы для обеспечения безопасности людей на
воде.
Визуально осмотрены
все элементы пляжей, состояния конструктивных элементов на акватории водного
объекта, а также наличие спасательного поста, наличие спасателей и средств
спасения.
Вильдар Шарипов, главный специалист-эксперт отдела Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Всего
в республике открыто 116 пляжей, из них 10 в Уфе. В связи с жаркой погодой
планируется запустить еще более 20.
Главное управление МЧС России по
РБ напоминает о том, что купаться можно только в специально отведённых местах
на оборудованных пляжах. Категорически запрещается купание на водных объектах,
оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено». Также запрещается подплывать
к близко идущим причалам, судам, катерам и лодкам. Не купайтесь в нетрезвом
состоянии, не заплывайте за буйки и не оставляйте детей без присмотра.
Андрей Зайцев, врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан