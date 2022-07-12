Бойцы батальона имени Шаймуратова отрабатывают тактику ведения боя в Оренбургской области

Я вот по глазам уже вижу наших ребят, глаза горят прямо, уже рвутся в бой. Поэтому с каждым днём у нас боевой дух всё выше и выше. Победа будет за нами. Родные, ждите нас, мы скоро вернемся с победой. Особо хочу сказать за командиров. Командиры у нас вообще молодцы. Они для нас как отцы.

Позывной «Талпан»