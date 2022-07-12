Бойцы батальона имени Шаймуратова отрабатывают тактику ведения боя в Оренбургской области

Бойцы
башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова продолжают боевое
слаживание. На территории одной из воинских частей Оренбургской области военные
отрабатывают тактику ведения боя, стрельбу из различных видов оружия. Занятия
проходят ежедневно с 7 утра.
После
марш-броска и инструктажа шаймуратовцы получают боекомплект и приступают к
тренировкам. Инструкторы отмечают профессионализм и слаженность действий
шаймуратовцев. У многих за плечами не только срочная служба, но и опыт боевых
действий в Чечне, Сирии. Некоторые уже успели побывать и в зоне проведения
специальной военной операции и знают, какими методами воюют ВСУ и нацбатальоны.
Были мы в Сумском
направлении, в Киевском направлении. Заходил я в составе 30-й мотострелковой
бригады. Решил вернуться, потому что не могу в стороне стоять. Уже имеется
опыт. И что умею, уже могу другим показать и рассказать. Позывной «Шмель»
Я вот по глазам уже
вижу наших ребят, глаза горят прямо, уже рвутся в бой. Поэтому с каждым днём у
нас боевой дух всё выше и выше. Победа будет за нами. Родные, ждите нас, мы
скоро вернемся с победой. Особо хочу сказать за командиров. Командиры у нас вообще
молодцы. Они для нас как отцы.Позывной «Талпан»
На
соседнем поле проходит имитация боя на открытой местности. Бойцы работают в
паре, прикрывая друг друга. Несмотря на то, что боевое слаживание началось пару
дней назад, все движения уже словно отточены до автоматизма – сказывается
армейская подготовка. За учениями командиры наблюдают и с земли, и с воздуха.
Башкирский батальон обеспечен всеми необходимыми спецсредствами.
Помимо того, что
батальон обеспечен всем необходимым от Министерства обороны, крупные
предприятия нашей республики оплатили и приобрели нам квадрокоптеры, радиостанции,
тепловизионные
прицелы и многое другое. Сегодня вы видели уже работу квадрокоптеров,
ребята обучались работе. А в ночное время будем испытывать тепловизионные
прицелы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
Проводятся стрельбы
из автоматического оружия, из гранатомётов, из танковых гранатомётов, из
миномётов. То есть изо всех видов вооружений, которое стоит на вооружении
батальона.