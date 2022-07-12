В Кургане открылась выставка памяти башкирского художника Василия Лесина

На вернисаже представлено порядка 50 работ. Художник рисовал в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая картина.
Экспозиция, посвященная уфимскому акварелисту, называется «Ангелы земные и небесные». Название неслучайное и родилось у Ольги Луцко – заведующей отделом Курганского областного художественного музея имени Травникова. Ангелы часто появляются в работах художника, при этом много своих картин он посвятил жертвам фашизма.
Добавим, что Василий Лесин не имел специального художественного образования, однако посвятил всю свою жизнь творчеству.