В Кургане открылась выставка памяти башкирского художника Василия Лесина

Экспозиция, посвященная уфимскому акварелисту, называется «Ангелы земные и небесные». Название неслучайное и родилось у Ольги Луцко – заведующей отделом Курганского областного художественного музея имени Травникова. Ангелы часто появляются в работах художника, при этом много своих картин он посвятил жертвам фашизма.