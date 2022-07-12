В Башкирии мужчина избил 9-летнего ребёнка на улице

В Сибае перед судом предстанет 31-летний местный житель. Мужчину обвинили в избиении ребёнка.
По данным следственного комитета, 11 апреля этого года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступил в конфликт с детьми на детской площадке. В один момент он погнался за ребятам. Ему удалось догнать 9-летнего мальчика, которого мужчина толкнул на металлическое ограждение, повалил на асфальт, а после ударил его рукой по голове. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму.
Подозреваемый в нападении был задержан. Свою вину он полностью признал. Его судьбу решит суд.
Фото: СК РФ по РБ.