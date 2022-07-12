Безопасность на дорогах и газификация домов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

За первое полугодие этого года на автодорогах республики произошло порядка 1400 дорожно-транспортных происшествий – на 224 аварии меньше, чем в прошлом году. Сократилось и количество пострадавших в ДТП. Один из вопросов, который обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе, – повышение безопасности дорожного движения.

Комплексная работа по улучшению показателей будет продолжаться. Предусмотрена установка более 20 тысяч дорожных знаков, 150 светофоров, ремонт свыше 900 километров дорог и другие мероприятия. По данным Управления ГИБДД основные причины аварий – превышение скорости, нарушение правил обгона и игнорирование ПДД пешеходами.

Со слов главного госавтоинспектора республики, особо опасный участок – на трассе Уфа – Бирск – Янаул в Благовещенском районе. За первое полугодие 2022 года там погибли 15 человек. Радий Хабиров поручил рассмотреть вопросы безопасности на дорогах с детальным разбором причин ДТП на ближайшем «Транспортном часе».

Благовещенскую ситуацию рассмотрим. Может, можно паллиативной помощью решить. Пропаганда, дорожные знаки. Посмотреть структуру полотна или обочину. На Павловку народ летает. И в нетрезвом состоянии – это тоже есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За 5 лет анализ провели. На территории Благовещенского района рост составляет 60 процентов. Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан

По программе газификации голубое топливо впервые проведут в 163 населенных пункта. Проект будет реализовываться в течение 5 лет. В рамках этого же проекта появится новая газораспределительная станция «Русский Юрмаш». Она обеспечит надежность газоснабжения в столице и в Зауфимье. Кроме того, продолжаются работы по другой программе – догазификации. Принято более 25 тысяч заявок. Догазификация предполагает наличие газовых сетей внутри населенного пункта. Доведение голубого топлива до участка будет для собственника бесплатным.

Это программу надо людям еще подробнее объяснять. У людей каша в голове. Что такое газификация и что такое догазификация. Догазификация – личный проект президента. Это большая помощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан