Безопасность на дорогах и газификация домов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

За первое полугодие этого года на автодорогах республики произошло порядка 1400 дорожно-транспортных происшествий – на 224 аварии меньше, чем в прошлом году. Сократилось и количество пострадавших в ДТП. Один из вопросов, который обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе, –  повышение безопасности дорожного движения.

Комплексная работа по улучшению показателей будет продолжаться. Предусмотрена установка более 20 тысяч дорожных знаков, 150 светофоров, ремонт свыше 900 километров дорог и другие мероприятия. По данным Управления ГИБДД основные причины аварий – превышение скорости, нарушение правил обгона и игнорирование ПДД пешеходами.

Со слов главного госавтоинспектора республики, особо опасный участок – на трассе Уфа – Бирск – Янаул в Благовещенском районе. За первое полугодие 2022 года там погибли 15 человек. Радий Хабиров поручил рассмотреть вопросы безопасности на дорогах с детальным разбором причин ДТП на ближайшем «Транспортном часе».

Фото №1 - Безопасность на дорогах и газификация домов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Благовещенскую ситуацию рассмотрим. Может, можно паллиативной помощью решить. Пропаганда, дорожные знаки. Посмотреть структуру полотна или обочину. На Павловку народ летает. И в нетрезвом состоянии – это тоже есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За 5 лет анализ провели. На территории Благовещенского района рост составляет 60 процентов.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан

По программе газификации голубое топливо впервые проведут в 163 населенных пункта. Проект будет реализовываться в течение 5 лет. В рамках этого же проекта появится новая газораспределительная станция «Русский Юрмаш». Она обеспечит надежность газоснабжения в столице и в Зауфимье. Кроме того, продолжаются работы по другой программе – догазификации. Принято более 25 тысяч заявок.  Догазификация предполагает наличие газовых сетей внутри населенного пункта.  Доведение голубого топлива до участка будет для собственника бесплатным.

Это программу надо людям еще подробнее объяснять. У людей каша в голове. Что такое газификация и что такое догазификация. Догазификация – личный проект президента. Это большая помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предстоит построить 3200 км газораспределительных сетей, это порядка полутора тысяч населенных пунктов, 32 тысячи домовладений.

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
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