В Уфе жители многоквартирного дома не могут сменить управляющую компанию

Между небом и землей. Жители дома № 61 по улице Тухвата Янаби уже год живут в неопределенности. Дело в том, что год назад они решили сменить управляющую компанию, но жилищники не хотят расставаться с жильцами.
В таких условиях фасад и подъезды 61-го дома по улице Тухвата Янаби находятся не один год. Уборщицы нет 5 лет, а дворника и вовсе 7. Жителям приходится брать ситуацию в свои руки.
УЖХ Калининского района будто забыла про существование жильцов. Терпение людей лопнуло в прошлом году. Они провели общее собрание, набрали кворум и отказались от услуг управляющей компании.
В Госкомитете по жилищному и строительному надзору выписали приказ: передать бразды правления другой управляющей компании «Полесье». С 1 июля 2022 года изменения внесли в реестр лицензий республики. Но судя по всему УЖХ Калининского района решила проигнорировать законный акт.
УЖХ Калининского района решили задержаться в этом доме, судя по письменному ответу представителям новой управляющей компании. Но чтобы уточнить, мы им отправили запрос на получение комментария. Ясно только одно: точку в истории поставят служители Фемиды. Дело рассмотрят в ближайшее время в Арбитражном суде республики.