В Уфе жители многоквартирного дома не могут сменить управляющую компанию

Между небом и землей. Жители дома № 61 по улице Тухвата Янаби уже год живут в неопределенности. Дело в том, что год назад они решили сменить управляющую компанию, но жилищники не хотят расставаться с жильцами.

В таких условиях фасад и подъезды 61-го дома по улице Тухвата Янаби находятся не один год. Уборщицы нет 5 лет, а дворника и вовсе 7. Жителям приходится брать ситуацию в свои руки.

Грязно, убираемся сами или нанимаем клининг. Заявки наши УК игнорирует. Слесарь говорит, что им запретили отвечать на наши заявки. Татьяна Хов, житель дома №61 по ул. Тухвата Янаби

Мы платим им по 8 тысяч рублей, а они с нами так поступают. Где это видано, чтобы женщины и пенсионеры мыли полы? Илья Ван Эр, житель дома №61 по ул. Тухвата Янаби

УЖХ Калининского района будто забыла про существование жильцов. Терпение людей лопнуло в прошлом году. Они провели общее собрание, набрали кворум и отказались от услуг управляющей компании.

Они вцепились в нас мертвой хваткой, мы не можем от них уйти. Прошло несколько судов, мы все суды выиграли. Ольга Казанова, председатель дома №61 по ул. Тухвата Янаби

В Госкомитете по жилищному и строительному надзору выписали приказ: передать бразды правления другой управляющей компании «Полесье». С 1 июля 2022 года изменения внесли в реестр лицензий республики. Но судя по всему УЖХ Калининского района решила проигнорировать законный акт.

Нам приходит от них отказ. Они пишут, что указ обжалован в Арбитражном суде. Мы уже пожаловались в Госкомитет, что нам не передают техническую документацию, с тем, что есть основания привлечь УЖХ Калининского района к административной ответственности. Гузель Ялилова, юрист ООО «Полесье»