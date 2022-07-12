Хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска

Сегодня первый день хоккейного сезона. Игроки «Салавата Юлаева» вышли из отпуска. Команда проходит углубленное медицинское обследование. К уфимцам присоединились новички, но пока не все.
Все внимание во время медосмотра приковано к новичкам «Салавата». Пока их не так много. С небольшой натяжкой новое лицо – как всегда серьезный Андрей Кареев. Два последних сезона он провел в Финляндии. Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». Учитывая вспышку коронавируса и отмененную концовку регулярки, нападающий не играл в хоккей очень давно.
Белорусский хоккеист Иван Дроздов попал в «Салават» в результате обмена. В Уфе на него возлагают большие надежды. В московском «Спартаке» он забросил 13 шайб за сезон. В составе «Салавата» никого не знал лично, но уже готов в составе башкирского клуба бороться за Кубок Гагарина.
Еще один новичок команды – опытный Евгений Тимкин, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Неоднократно противостоял «Салавату» в составе других команд. Интересно, что набирался сил габаритный форвард перед сезоном в Башкортостане.
Заокеанские легионеры уфимского клуба пока в столицу Башкортостана не приехали. Медосмотр для юлаевцев продолжится в среду. Уже в четверг уфимцы проведут первую тренировку под руководством Виктора Козлова.