В Башкирии прошли открытые соревнования по хоккею на роликах

Хоккей на роликах. В Иглино прошли открытые соревнования по инлайн-хоккею на «Кубок 33 легиона». В турнире участвовало семь команд, три представляли Башкортостан, приехали также коллективы из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинск. Главное отличие инлайн-хоккея от обычного в том, что спортсмены передвигаются по спортивной площадке на роликовых коньках.