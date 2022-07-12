В Башкирии прошли открытые соревнования по хоккею на роликах

Хоккей на роликах. В Иглино прошли открытые соревнования по инлайн-хоккею на «Кубок 33 легиона». В турнире участвовало семь команд, три представляли Башкортостан, приехали также коллективы из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинск. Главное отличие инлайн-хоккея от обычного в том, что спортсмены передвигаются по спортивной площадке на роликовых коньках.

Инлайн-хоккей – достаточно молодой вид спорта для нашей страны. Очень отрадно, что в Иглинском районе проходит такой значимый для всей России турнир. Заявились команды из Республики Башкортостан. Три команды наши, местные.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Вроде бы, сегодня лето, солнышко, сегодня у нас жарко, а у нас хоккей, интересный вид спорта – инлайн-хоккей. Я рада, что вы и зимой, и летом занимаетесь этим видом спорта.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии прошли открытые соревнования по хоккею на роликах

Победу в турнире одержали в итоге хоккеисты команды «33 Легион» из Иглино. Серебряные медали завоевали спортсмены коллектива «Большой двор» из Екатеринбурга, бронза досталась их землякам из команды «Авангард». По итогам соревнований медалисты были награждены подарками.

Я в хоккее с детства, уже 10 лет. Инлайн-хоккеем занимаюсь второй год, даёт в первую очередь удовольствие и опыт игры со всякими хорошими соперниками, товарищество.

Алёна Одинцова, участница соревнований /г. Тюмень/
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