В Башкирии в аварии с участием автобуса пострадали пять человек

Накануне, 12 июля, около восьми часов вечера зафиксирована крупная авария с участием пассажирского автобуса, который следовал по маршруту «Южный автовокзал – Таптыково».

Фото №1 - В Башкирии в аварии с участием автобуса пострадали пять человек

Инцидент произошёл на 6 км автодороги Уфа-Оренбург. 59-летний водитель пассажирского транспорта допустил столкновение с «Ладой Веста». За рулём легкового авто находился 20-летний парень.

В аварии пострадали четыре пассажира автобуса: три женщины и мужчина. Также помощь врачей потребовалась молодому водителю. Известно, что всего в салоне автобуса в момент ДТП находились 8 пассажиров.

Фото: ГИБДД РБ. 

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