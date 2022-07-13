Хирурги Уфы научились замораживать и «убивать» раковые клетки печени

Министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что уфимские хирурги обучились «криоабляции». Это процедура, при которой раковые клетки замораживаются и умирают.
В печень вводятся три иглы. Температура их кончиков достигает минус 250 градусов. Из-за воздействия низкой температуры раковые клетки замораживаются и отмирают.
Такую процедуру уже провели женщине в Башкирии, которая три года борется с раком печени. Операция по удалению части органа дала только временный эффект, появились новые очаги. Ложиться снова под нож рискованно, так как организм ослаблен. Для таких пациентов новый радикальный метод лечения, применяемый врачами в Башкирии, это еще один шанс на полноценную жизнь.
По словам хирурга Павла Балахнина, белки от уничтоженных раковых клеток способны научить организм бороться с раком самостоятельно, то есть они начинают работать как вакцина.
Проведение криоабляции стало возможным благодаря новой онкологической операционной в клинике Башкирского медицинского университета. В центре её — роботизированная ангиографическая установка. Таких в России пока только три. Та, которая находится в Уфе, самая современная. Оборудование позволяет производить манипуляции с максимальной точностью. Технология позволяет воздействовать практически на любые опухоли. Криоабляция считается на сегодня одним из самых перспективных, а главное, безопасных методов радикального лечения рака.