Хирурги Уфы научились замораживать и «убивать» раковые клетки печени

Такую процедуру уже провели женщине в Башкирии, которая три года борется с раком печени. Операция по удалению части органа дала только временный эффект, появились новые очаги. Ложиться снова под нож рискованно, так как организм ослаблен. Для таких пациентов новый радикальный метод лечения, применяемый врачами в Башкирии, это еще один шанс на полноценную жизнь.