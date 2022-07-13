Житель Башкирии уговорил 15-летнюю девочку заниматься опасным делом

В Туймазинском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в хранении и распространении наркотических веществ, а также в вовлечении ребёнка в преступную деятельность.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2021 году мужчина создал в мессенджере интернет-магазин, где начал продавать наркотические вещества. «Товар» он расфасовал по пакетикам и хранил у себя дома. Мужчина предложил знакомой 15-летней девочке заниматься распространением наркотиков за вознаграждение. Подросток должна была оставлять «тайники-закладки».