В Башкирии дети с ОВЗ посетили геопарк «Торатау»

Дети с ограниченными возможностями здоровья побывали в визит-центре геопарка «Торатау» у подножия одноименного шихана. Увлекательная экскурсия была организована при партнерстве регионального совета сторонников партии «Единая Россия», Комитета РБ по делам ЮНЕСКО и Центра социальных технологий «Ломая барьеры».
Гиды парка рассказали детям об истории и геологии шиханов – рифов Древнего моря, показали окаменелости с отпечатками древней флоры и фауны, продемонстрировали, как стрелять из лука, а также познакомили их с культурно-историческим наследием на территории «Торатау».