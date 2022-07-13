В Башкирии дети с ОВЗ посетили геопарк «Торатау»

Дети с ограниченными возможностями здоровья побывали в визит-центре геопарка «Торатау» у подножия одноименного шихана. Увлекательная экскурсия была организована при партнерстве регионального совета сторонников партии «Единая Россия», Комитета РБ по делам ЮНЕСКО и Центра социальных технологий «Ломая барьеры».

Гиды парка рассказали детям об истории и геологии шиханов – рифов Древнего моря, показали окаменелости с отпечатками древней флоры и фауны, продемонстрировали, как стрелять из лука, а также познакомили их с культурно-историческим наследием на территории «Торатау».

Мы принимаем детишек с особенностями здоровья на постоянной основе, показываем им наши красоты, в частности, визитную карточку – шихан Торатау. Проводим для них экскурсии, предоставляем автобусы, здание визит-центра, услуги наших гидов.

Саида Суворова, генеральный директор геопарка «Торатау»
Фото №1 - В Башкирии дети с ОВЗ посетили геопарк «Торатау»

Ребенок активный, такие прогулки очень полезны. В городе скучно, а здесь свежий воздух, экскурсия. Ребенок потом рассказывает про гору, окаменелости. Мы с удовольствием сюда приезжаем.

Разиля Кульмухаметова
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