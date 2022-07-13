В Башкирии дети с ОВЗ посетили геопарк «Торатау»

Гиды парка рассказали детям об истории и геологии шиханов – рифов Древнего моря, показали окаменелости с отпечатками древней флоры и фауны, продемонстрировали, как стрелять из лука, а также познакомили их с культурно-историческим наследием на территории «Торатау».