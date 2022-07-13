Башкирия вошла в топ крупнейших авторынков России

По итогам первой половины 2022 года, Башкирия вошла в топ-10 крупнейших авторынков России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
За первую половину года, то есть за январь-июнь, в Башкирии было продано 9,3 тысяч новых автомобилей. Это 2,7% от всех продаж на территории страны. Таким образом, Башкирия заняла 8 место в топ-10.
По сравнению с 2021 годом, снижение покупательского интереса в регионе из-за международной экономической обстановки составило 64,3%, а в целом по стране авторынок упал на 55,6%.