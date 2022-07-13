В Башкирии простились с мамой экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни на 61-ом году жизни 29 октября 2020 года после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Пост мэра столицы Башкирии он занимал с 29 октября 2018 года. В июне 2021 года в селе Старобаширово Чекмагушевского района состоялось открытие мемориальной доски в память об рано ушедшем экс-мэре.