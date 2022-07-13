В Башкирии простились с мамой экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

Накануне, 12 июля, в Чекмагушевском районе простились с Миляушой Мухамматшариповной Мустафиной – мамой экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина.
Миляуша Мухамматшариповна ушла из жизни на 91-ом году жизни. В церемонии прощания принял участие и Глава Башкирии, который трепетно относился к маме экс-мэра и своего друга Ульфата Мустафина. В сентябре прошлого года Радий Хабиров лично поздравил Миляушу Мухамматшариповну с 90-летним юбилеем. Также простился с покойной глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни на 61-ом году жизни 29 октября 2020 года после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Пост мэра столицы Башкирии он занимал с 29 октября 2018 года. В июне 2021 года в селе Старобаширово Чекмагушевского района состоялось открытие мемориальной доски в память об рано ушедшем экс-мэре.
Фото: Радий Хабиров.