В Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

С 26 по 28 августа в Стерлитамаке пройдёт крупный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Гости фестиваля смогут окунуться в уникальную атмосферу купечества, насладиться гастрозоной, интерактивным музеем прямо под открытым небом. Также гостей ждёт насыщенная шоу-программа и экскурсии по исторической части города.
Одно из главных событий республики пройдет на исторической площади Стерлитамака в городском сквере в квартале улиц Мира, Худайбердина, Комсомольской и Карла Маркса. Уже сейчас известно, что ожидает гостей и участников фестиваля.
1. Ремесленная ярмарка.
В давние времена на месте городского сквера была Базарная площадь, где дважды в год проводилась купеческая ярмарка. Мы возрождаем традиции: торговые ряды будут выполнены в едином стиле, а ремесленники со своей уникальной продукцией приедут сюда со всей республики.
2. Интерактивный музей под открытым небом «Купеческий город».
Машина времени внутри фестиваля. Отдельная зона наполнится дореволюционными жителями Стерлитамака: купцы, торговцы, уличные артисты, коробейники, жандармы, чистильщики обуви и многие другие.
3. Зона чаепития
Велком-зона фестиваля, которая будет встречать гостей собственным гастробрендом города – «стерлитамаковкой», которую можно попробовать только в Стерлитамаке.
4. Зона ремесленных мастер-классов
На фестивале можно будет не только купить уникальную продукцию, но и создать свою вещь самостоятельно.
5. Гастроплощадка
Ведущие рестораторы Стерлитамака и соседних городов откроют свои лавки, чтобы накормить всех гостей и участников фестиваля.
6. Зона активностей
Традиционные народные развлечения, игры и конкурсы: городки, карусель, хоровод и многое другое.
7. Детская зона
Юные гости фестиваля в этой зоне смогут принять участие в строительстве большого купеческого городка, а потом и разукрасить его. Кроме того, в этой зоне пройдет ярмарка «Купец-молодец», где свою продукцию будут продавать дети.
8. Краеведческая зона
В этой точке все желающие смогут записаться на экскурсию по исторической части Стерлитамака, а в последний день – на поездку к шихану Торатау.
9. Театрально-концертная зона
Рядом с кинотеатром «Салават» на исторической площади расположится большая сцена, на которой на протяжении всего фестиваля будут выступать городские творческие коллективы и приглашенные звезды.
Организаторы фестиваля: городское сообщество активных горожан «Матурама», администрация ГО г. Стерлитамак, ассоциация предпринимателей города Стерлитамак, агентство развития туризма «АРТ-КАРКАДАНН».