В Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

С 26 по 28 августа в Стерлитамаке пройдёт крупный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Гости фестиваля смогут окунуться в уникальную атмосферу купечества, насладиться гастрозоной, интерактивным музеем прямо под открытым небом. Также гостей ждёт насыщенная шоу-программа и экскурсии по исторической части города.

Фото №1 - В Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Одно из главных событий республики пройдет на исторической площади Стерлитамака в городском сквере в квартале улиц Мира, Худайбердина, Комсомольской и Карла Маркса. Уже сейчас известно, что ожидает гостей и участников фестиваля.

1. Ремесленная ярмарка.

В давние времена на месте городского сквера была Базарная площадь, где дважды в год проводилась купеческая ярмарка. Мы возрождаем традиции: торговые ряды будут выполнены в едином стиле, а ремесленники со своей уникальной продукцией приедут сюда со всей республики.

2. Интерактивный музей под открытым небом «Купеческий город».

Машина времени внутри фестиваля. Отдельная зона наполнится дореволюционными жителями Стерлитамака: купцы, торговцы, уличные артисты, коробейники, жандармы, чистильщики обуви и многие другие.

3. Зона чаепития

Велком-зона фестиваля, которая будет встречать гостей собственным гастробрендом города – «стерлитамаковкой», которую можно попробовать только в Стерлитамаке.

4. Зона ремесленных мастер-классов

На фестивале можно будет не только купить уникальную продукцию, но и создать свою вещь самостоятельно.

5. Гастроплощадка

Ведущие рестораторы Стерлитамака и соседних городов откроют свои лавки, чтобы накормить всех гостей и участников фестиваля.

6. Зона активностей

Традиционные народные развлечения, игры и конкурсы: городки, карусель, хоровод и многое другое.

7. Детская зона

Юные гости фестиваля в этой зоне смогут принять участие в строительстве большого купеческого городка, а потом и разукрасить его. Кроме того, в этой зоне пройдет ярмарка «Купец-молодец», где свою продукцию будут продавать дети.

8. Краеведческая зона

В этой точке все желающие смогут записаться на экскурсию по исторической части Стерлитамака, а в последний день – на поездку к шихану Торатау.

9. Театрально-концертная зона

Рядом с кинотеатром «Салават» на исторической площади расположится большая сцена, на которой на протяжении всего фестиваля будут выступать городские творческие коллективы и приглашенные звезды.

Организаторы фестиваля: городское сообщество активных горожан «Матурама», администрация ГО г. Стерлитамак, ассоциация предпринимателей города Стерлитамак, агентство развития туризма «АРТ-КАРКАДАНН».

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