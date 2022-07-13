В Башкирии подруги избили сверстницу в лагере

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором две девочки жестоко избивают сверстницу на территории лагеря в Абзелиловском районе. Другие дети наблюдают за происходящим. Обидчицы били девочку ногами и руками, оскорбляли, угрожали нарисовать на теле несчастной непристойные вещи. Одна из девочек ударила сверстницу о железную конструкцию кровати. Пострадавшей на кадрах записи никто не помог.