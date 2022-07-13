В Башкирии подруги избили сверстницу в лагере

Белорецкий межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку детского лагеря.

Фото №1 - В Башкирии подруги избили сверстницу в лагере

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором две девочки жестоко избивают сверстницу на территории лагеря в Абзелиловском районе. Другие дети наблюдают за происходящим. Обидчицы били девочку ногами и руками, оскорбляли, угрожали нарисовать на теле несчастной непристойные вещи. Одна из девочек ударила сверстницу о железную конструкцию кровати. Пострадавшей на кадрах записи никто не помог.

Следователи проводят проверку: будут допрошены участники конфликта, руководство, воспитатели лагеря. Предстоит установить все детали произошедшего. Пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

Руководство лагеря уже отреагировало на ситуацию. В правоохранительные органы были переданы имена и фамилии участников конфликта, а также все известные детали случившегося.

Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание.

представители детского лагеря 
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