«Уфа-молодёжная» – победитель первого круга чемпионата республики по футболу

Подопечные Дениса Иванова и Дамира Давлетова в девяти турах набрали 23 очка, а в субботу одержали трудовую победу над аутсайдером турнира, нефтекамским «Торпедо» – 3:1.

В центральном матче тура «Вся Уфа-Беркут» сыграл вничью с жуковским «Стартом» – 2:2. В тройку поднялся и «Стерлитамак», одержавший крупную победу над «Девоном» из Октябрьского – 13:0.