В Башкирии проходит чемпионат республики по триатлону

Они быстро бегут, хорошо ездят на велосипеде и без проблем плывут по течению реки. Все эти умельцы собрались в Уфе на чемпионате Башкортостана по триатлону. Впервые соревнования такого уровня проходили на Набережной реки Белой.

Гидрокостюм, шапочка и очки. Именно здесь, на Набережной Белой, и стартовали 120 участников соревнований по триатлону. Одной из самых интересных частей гонки стал плавательный этап. Погода в Уфе наладилась только в последние дни, и река не успела прогреться. Однако участников это нисколько не смущало.

Дистанция была тяжелая, хотелось всё бросить. Вода замечательная, я плыла без гидрокостюма, вода 20 градусов. У меня порвались очки, приплыла последняя. Мария Акмурзина, абсолютный победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону среди женщин

Впрочем, Мария Акмурзина сумела наверстать упущенное уже на следующих этапах. Её коронка – бег, а ежедневные тренировки на велосипеде вошли в её жизнь совсем недавно. Но на уфимской трассе в спринте девушек равных Марии не было. Всего в спринтерской дистанции, которая в два раза меньше олимпийской, принимали участие 50 спортсменов. В том числе и атлеты из других городов. У мужчин сильнейшим стал Артём Ложкин из Ижевска.

На самом деле думал, что будет тяжело из-за жары, практически штиль, отсутствие ветра. Но это был плюс на велоэтапе, что нет ветра, и плыли по течению, можно было немного расслабиться на плавательном этапе. Артём Ложкин, победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону в дисциплине спринт

Спортсмены плыли сначала 750 метров или полтора километра, затем пересаживались на велосипеды. По трассе они проезжали 20 или 40 километров в зависимости от выбранной дистанции. Сразу после велосипедов – бег. Для олимпийской дистанции – 10 километров, для спринтеров – пять. Но были и те, кто удивлял на трассе не только своими физическими качествами, но и внешним видом.

Костюм не сильно стесняет, а шапка создаёт терморегуляцию, голова не греется, поэтому в шапке комфортнее. Ильдар Хисматуллин, участник соревнований

Дольше всех спортсмены проходили олимпийскую дистанцию. Здесь ты должен быть настоящим профессионалом, чтобы преодолеть в общей сложности чуть более 50 километров. Чуть меньше двух часов, и вот он, заветный финиш. Дмитрий Айгузин уже в третий раз стал победителем чемпионата республики по триатлону. Для того чтобы отдышаться перед интервью, спортсмену понадобилось меньше минуты.

После плавания были в числе догоняющих, в середине догнали лидеров и вместе уже работали. В беге влияет эта жара очень сильно, для лета это нормально, для триатлона тоже. Дмитрий Айгузин, победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону