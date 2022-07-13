В Башкирии проходит чемпионат республики по триатлону

Они быстро бегут, хорошо ездят на велосипеде и без проблем плывут по течению реки. Все эти умельцы собрались в Уфе на чемпионате Башкортостана по триатлону. Впервые соревнования такого уровня проходили на Набережной реки Белой.

Гидрокостюм, шапочка и очки. Именно здесь, на Набережной Белой, и стартовали 120 участников соревнований по триатлону. Одной из самых интересных частей гонки стал плавательный этап. Погода в Уфе наладилась только в последние дни, и река не успела прогреться. Однако участников это нисколько не смущало.

Дистанция была тяжелая, хотелось всё бросить. Вода замечательная, я плыла без гидрокостюма, вода 20 градусов. У меня порвались очки, приплыла последняя.

Мария Акмурзина, абсолютный победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону среди женщин

Впрочем, Мария Акмурзина сумела наверстать упущенное уже на следующих этапах. Её коронка – бег, а ежедневные тренировки на велосипеде вошли в её жизнь совсем недавно. Но на уфимской трассе в спринте девушек равных Марии не было. Всего в спринтерской дистанции, которая в два раза меньше олимпийской, принимали участие 50 спортсменов. В том числе и атлеты из других городов. У мужчин сильнейшим стал Артём Ложкин из Ижевска.

Фото №1 - В Башкирии проходит чемпионат республики по триатлону

На самом деле думал, что будет тяжело из-за жары, практически штиль, отсутствие ветра. Но это был плюс на велоэтапе, что нет ветра, и плыли по течению, можно было немного расслабиться на плавательном этапе.

Артём Ложкин, победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону в дисциплине спринт

Спортсмены плыли сначала 750 метров или полтора километра, затем пересаживались на велосипеды. По трассе они проезжали 20 или 40 километров в зависимости от выбранной дистанции. Сразу после велосипедов – бег. Для олимпийской дистанции – 10 километров, для спринтеров – пять. Но были и те, кто удивлял на трассе не только своими физическими качествами, но и внешним видом.

БАШКОРТТАР-БСТ

Костюм не сильно стесняет, а шапка создаёт терморегуляцию, голова не греется, поэтому в шапке комфортнее.

Ильдар Хисматуллин, участник соревнований

Дольше всех спортсмены проходили олимпийскую дистанцию. Здесь ты должен быть настоящим профессионалом, чтобы преодолеть в общей сложности чуть более 50 километров. Чуть меньше двух часов, и вот он, заветный финиш. Дмитрий Айгузин уже в третий раз стал победителем чемпионата республики по триатлону. Для того чтобы отдышаться перед интервью, спортсмену понадобилось меньше минуты.

После плавания были в числе догоняющих, в середине догнали лидеров и вместе уже работали. В беге влияет эта жара очень сильно, для лета это нормально, для триатлона тоже.

Дмитрий Айгузин, победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону

На протяжении всей трассы жара безжалостно испытывала спортсменов на прочность. Но все они с честью выдержали испытания. Можно сказать, что соревнования на новой уфимской набережной удались.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии