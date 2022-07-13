В Уфе из-за дождя затопило подъезд

В Уфе подъезд дома затопило водой после сильного дождя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В многоэтажном доме №45 по улице Набережной из-за повреждения водостока затопило подъезд. В прошлом году в этом доме был проведен капитальный ремонт. Вода серьёзно повредила внешний вид помещения.
Как пояснили в НОФ «Региональный оператор капремонта РБ», ЧП случилось из-за дефекта трубы внутридомовой системы ливневой канализации. Ее не меняли во время капремонта, поскольку замена была сделана ранее силами управляющей компании. В итоге последствия после потопа должно устранять УЖХ «Сипайловское».
Фото: соцсети.