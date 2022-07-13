В Уфе прошли первенство и чемпионат ПФО по авиамодельному спорту

Спортсмены соревновались в классе кордовых пилотажных моделей. В столице республики собралось 13 спортсменов из Башкортостана, Самарской и Челябинской областей и Санкт-Петербурга.
В этом классе авиамодельного спорта в полете у тебя нет соперника как такового. Бороться необходимо с погодными условиями и собственными нервами. Победитель определяется по качеству выполнения фигур высшего пилотажа. Каждому участнику необходимо исполнить несколько трюков, уложившись при этом в специально отведенное время.
Результат соревнований складывается из трех туров. В итоговый зачет идут две лучшие попытки каждого участника. Для проведения соревнований в классе кордовых пилотажных моделей необходима большая и ровная асфальтовая площадка. Такая в республике всего одна – в поселке Максимовка Уфимского района.
Победу в первенстве Приволжского федерального округа одержал Даниэль Гарфутдинов из Самары. Его брат Марсель замкнул тройку призеров. В Самарской области авиамодельный спорт вообще очень популярен.
В чемпионате Приволжского федерального округа победу одержал Сергей Герасимов из Трехгорного, Владимир Страхов из Тольятти второй, его земляк Максим Копсов стал третьим. В этом году в Аскарово Абзелиловского района пройдет чемпионат ПФО в классе свободнолетающих моделей. А участники соревнований, которые прошли в Максимовке, теперь отправятся в Пензенскую область, где состоится чемпионат России.