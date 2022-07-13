В Уфе прошли первенство и чемпионат ПФО по авиамодельному спорту

Спортсмены соревновались в классе кордовых пилотажных моделей. В столице республики собралось 13 спортсменов из Башкортостана, Самарской и Челябинской областей и Санкт-Петербурга.

В этом классе авиамодельного спорта в полете у тебя нет соперника как такового. Бороться необходимо с погодными условиями и собственными нервами. Победитель определяется по качеству выполнения фигур высшего пилотажа. Каждому участнику необходимо исполнить несколько трюков, уложившись при этом в специально отведенное время.

Все пилоты летают один и тот же комплекс фигур. Выполняют 16 эволюций в определенной последовательности в ограниченное время. Судьи все это оценивают. Среднее арифметическое выходит в результат. Илья Сахаров, ответственный секретарь Федерации авиамодельного спорта Республики Башкортостан

Результат соревнований складывается из трех туров. В итоговый зачет идут две лучшие попытки каждого участника. Для проведения соревнований в классе кордовых пилотажных моделей необходима большая и ровная асфальтовая площадка. Такая в республике всего одна – в поселке Максимовка Уфимского района.

Здесь у нас сложные электромодели с микропроцессорами, программируется все. Двигатели внутреннего сгорания тоже требуют повышенного внимания. Потому что то солнце выходит, прогревает до 50 градусов, то заходит. Даже в автоспорте двигатели это чувствуют. Здесь то же самое. Владимир Страхов, мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту /Тольятти/

Победу в первенстве Приволжского федерального округа одержал Даниэль Гарфутдинов из Самары. Его брат Марсель замкнул тройку призеров. В Самарской области авиамодельный спорт вообще очень популярен.

Секрета никакого особого нет. Просто мы занимаемся этим видом спорта конкретно. У нас очень мощная федерация. Мы поддерживаем юношеский спорт. А это как раз дает подпитку для взрослых. Айрат Гарфутдинов, президент Федерации авиамодельного спорта Самарской области