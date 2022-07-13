Башкортостан намерен в десять раз увеличить товарооборот с Абхазией

Об этом сегодня заявили власти нашей республики в ходе официального визита иностранной делегации. В Уфу прибыл абхазский лидер Аслан Бжания. Ряд договоренностей уже был заключен – они касаются туризма, поставок продуктов питания и не только.
Официальный визит абхазской делегации начался с традиционного возложения цветов. Первой точкой в маршруте президента братской страны стал Монумент Дружбы, что, конечно же, символично. После Аслан Бжания в сопровождении членов правительства посетил памятник Салавату Юлаеву – туристическую жемчужину столицы. И уже затем гости приступили к повестке дня.
Перед началом обсуждения вопросов сотрудничества Радий Хабиров провел с президентом Абхазии встречу тет-а-тет в личном кабинете. Глава Башкортостана отметил, что залог отношений двух регионов – это взаимная поддержка и дружба.
Потенциал действительно большой. Сегодня товарооборот между Башкортостаном и Абхазией составляет всего 14,5 млн долларов. Показатель может быть в десять раз выше – особенно с учетом текущей геополитической ситуации.
Одна из основ всей экономики Абхазии – туризм. Недаром протяженность пляжной зоны страны составляет 220 км. Ежегодно почти 7 тысяч жителей Башкортостана посещают это государство, что в общей массе не так много. Сотрудничество развивать можно и в сфере детского отдыха.
Республики намерены развивать межмуниципальное сотрудничество. В частности, Бурзянский и Мелеузовский районы Башкортостана заключили соглашения с Гагрским и Очамчырским районами Абхазии. Практически 99% башкирского экспорта в эту страну – продукция нефтехимии. При этом существует возможность поставки биологических препаратов, удобрений, автобусов и не только.
Сегодня Абхазия – поставщик вина на рынок России №1. При этом прямые поставки в Башкортостан еще не налажены.
Президенту Абхазии также провели экскурсию по Центру управления республикой, где рассказали о принципах аналитики и мониторинга ситуации в регионе. Там прошла встреча с башкирской молодежью. Так, стороны договорились создать совместные поисковые отряды, которые смогут вести раскопки на горных перевалах Абхазии, где в годы Великой Отечественной велись кровопролитные сражения.
Делегация Абхазии пробудет в Башкортостане три дня. Впереди череда деловых встреч, посещений предприятий. И, конечно же, гостям покажут самые красивые месте республики, чтобы раскрыть туристический потенциал региона.