В Башкирии сформировали батальон имени Героя России Александра Доставалова

В республике сформировали второй башкирский батальон. Ему присвоили имя Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. После боевого слаживания личный состав примет участие в специальной военной операции на Украине.
Знамённая группа, чётко чеканя шаг, несёт государственные флаги. В одном строю – мотострелковый батальон имени героя России Александра Доставалова. Уроженец Уфы увековечил себя в бою у высоты 776 в Чечне 1 марта 2000 года, пав смертью храбрых. Боевые братья десантника теперь под его флагом будут проводить денацификацию на Украине. Быть частью батальона – честь для военнослужащих. Коротко отвечают, для чего вступили в боевое соединение.
Первый башкирский батальон имени героя России Минигали Шаймуратова уже проходит боевое слаживание. К ним присоединится и батальон Доставалова. Желающих встать на защиту Родины и братских республик Донбасса было так много, что контрактников пришлось разделить.
За плечами каждого военного – срочная служба в армии, многие имеют боевой опыт в горячих точках. Отличительной особенностью обоих батальонов стало то, что все бойцы – выходцы из нашей республики. Узнать в бою башкирских военнослужащих можно будет по характерному шеврону с флагом Башкортостана на рукаве.
С инициативой создать башкирские батальоны для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Они же являются примером и для башкирских военнослужащих.
Защищать Родину так же, как в годы Великой Отечественной войны ее защищали деды и прадеды. Патриотизм в крови бойцов батальона с самого рождения. Многие выросли в военных династиях. И сейчас под знаменем героя России Александра Доставалова они будут сражаться за мирное небо.