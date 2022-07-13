В Башкирии сформировали батальон имени Героя России Александра Доставалова

В республике сформировали второй башкирский батальон. Ему присвоили имя Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. После боевого слаживания личный состав примет участие в специальной военной операции на Украине.

Знамённая группа, чётко чеканя шаг, несёт государственные флаги. В одном строю – мотострелковый батальон имени героя России Александра Доставалова. Уроженец Уфы увековечил себя в бою у высоты 776 в Чечне 1 марта 2000 года, пав смертью храбрых. Боевые братья десантника теперь под его флагом будут проводить денацификацию на Украине. Быть частью батальона – честь для военнослужащих. Коротко отвечают, для чего вступили в боевое соединение.

В первую очередь из патриотических побуждений. То, что творится там, – это недопустимо.

Первый башкирский батальон имени героя России Минигали Шаймуратова уже проходит боевое слаживание. К ним присоединится и батальон Доставалова. Желающих встать на защиту Родины и братских республик Донбасса было так много, что контрактников пришлось разделить.

Поставить в первый батальон Шаймуратова не успел, потому что приходилось увольняться с работы, собирать справки. А так имел большое желание попасть в батальон Шаймуратова. Но нам сказали, что мы там все всё равно пересечемся и встретимся. На поле боя будем все вместе, бок о бок.

Я не успел немножко, но попал во второй, ничего страшного. Всё равно на Украину мы поедем с первым батальоном.

За плечами каждого военного – срочная служба в армии, многие имеют боевой опыт в горячих точках. Отличительной особенностью обоих батальонов стало то, что все бойцы – выходцы из нашей республики. Узнать в бою башкирских военнослужащих можно будет по характерному шеврону с флагом Башкортостана на рукаве.

Батальон полностью аналогичен первому. Со всеми социальными гарантиями, со всеми выплатами. Со всем оборудованием. То есть два одинаковых батальона. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

С инициативой создать башкирские батальоны для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Они же являются примером и для башкирских военнослужащих.