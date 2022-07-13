В Башкирии сформировали батальон имени Героя России Александра Доставалова

В республике сформировали второй башкирский батальон. Ему присвоили имя Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. После боевого слаживания личный состав примет участие в специальной военной операции на Украине.

Знамённая группа, чётко чеканя шаг, несёт государственные флаги. В одном строю – мотострелковый батальон имени героя России Александра Доставалова. Уроженец Уфы увековечил себя в бою у высоты 776 в Чечне 1 марта 2000 года, пав смертью храбрых. Боевые братья десантника теперь под его флагом будут проводить денацификацию на Украине. Быть частью батальона – честь для военнослужащих. Коротко отвечают, для чего вступили в боевое соединение.

В первую очередь из патриотических побуждений. То, что творится там, – это недопустимо.

Первый башкирский батальон имени героя России Минигали Шаймуратова уже проходит боевое слаживание. К ним присоединится и батальон Доставалова. Желающих встать на защиту Родины и братских республик Донбасса было так много, что контрактников пришлось разделить.

Фото №1 - В Башкирии сформировали батальон имени Героя России Александра Доставалова

Поставить в первый батальон Шаймуратова не успел, потому что приходилось увольняться с работы, собирать справки. А так имел большое желание попасть в батальон Шаймуратова. Но нам сказали, что мы там все всё равно пересечемся и встретимся. На поле боя будем все вместе, бок о бок.

Я не успел немножко, но попал во второй, ничего страшного. Всё равно на Украину мы поедем с первым батальоном.

За плечами каждого военного – срочная служба в армии, многие имеют боевой опыт в горячих точках. Отличительной особенностью обоих батальонов стало то, что все бойцы – выходцы из нашей республики. Узнать в бою башкирских военнослужащих можно будет по характерному шеврону с флагом Башкортостана на рукаве.

БАШКОРТТАР-БСТ

Батальон полностью аналогичен первому. Со всеми социальными гарантиями, со всеми выплатами. Со всем оборудованием. То есть два одинаковых батальона.    

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

С инициативой создать башкирские батальоны для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Они же являются примером и для башкирских военнослужащих.

Защищать Родину так же, как в годы Великой Отечественной войны ее защищали деды и прадеды. Патриотизм в крови бойцов батальона с самого рождения. Многие выросли в военных династиях. И сейчас под знаменем героя России Александра Доставалова они будут сражаться за мирное небо.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии