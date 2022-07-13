В Башкирии жители смогут бесплатно сделать прививку в любой частной клинике

В Башкирии жители смогут бесплатно сделать прививку в частных клиниках региона. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства по обеспечению медицинских организаций.

Андрей Назаров также напомнил, что вакцинация в целях профилактики заболеваний проводится в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Заместитель министра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина доложила о том, что в каждом субъекте страны должен быть утвержден порядок организации обеспечения медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики.